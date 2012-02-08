К немецкому автобану примерзла квашеная капуста
В Германии груда квашеной капусты вывалилась из грузовика на автобан и тут же примерзла к дороге, пишет The Local. Инцидент произошел ранним утром во вторник, 7 февраля, на шоссе A5 в городе Фридберг. В результате происшествия серьезных травм никто не получил.
По сведениям газеты, водитель грузовика, перевозившего расфасованную в пакеты капусту, не справился с управлением автомобилем, так как неверно оценил дорожную ситуацию. Грузовик врезался в ехавшую впереди машину, за рулем которой находилась 34-летняя женщина. Затем в заднюю часть кузова грузовика врезался другой автомобиль, в результате чего и вывалилась капуста.
Поскольку в настоящее время в Германии наблюдаются минусовые температуры, популярный немецкий продукт быстро примерз к асфальту, и движение по дороге было прекращено. В районе происшествия образовалась пробка протяжностью около десяти километров.
На устранение последствий инцидента с капустой у работников дорожной службы ушло около четырех часов, указывает Reuters.
В среду, 8 февраля, во Фридберге ожидается от минус 7 до минус 13 градусов по Цельсию.
Квашеная капуста считается одним из национальных блюд Германии. Часто из нее готовят гарниры к мясным блюдам, например, к колбаскам.
Фото с сайта theprovince.com