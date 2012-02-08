Мэрия Москвы опровергла информацию о вертолетах для чиновников

Никаких разработок, связанных с использованием воздушного транспортадля полетов вертолетами для любых категорий граждан департаментом неразрабатывается цитирует агентство Ликсутова.

Статья о планах московских властей пересадить чиновников с автомобилейна вертолеты, чтобы облегчить ситуацию на дорогах, была опубликована вгазете «Ведомости» 7 февраля. При этом издание отмечало, что конкретныхпредложений по воплощению этой идеи ни у мэрии, ни у Минтранса еще нет.

Ликсутов отметил, что над Москвой по закону летать могут тольковертолеты специальных служб (МЧС, скорой помощи, полиции и других), ачастные полеты над городом запрещены.