Мэрия Москвы опровергла информацию о вертолетах для чиновников
Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов опроверг информацию о планах московских властей пересадить чиновников на вертолеты, передает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».
Никаких разработок, связанных с использованием воздушного транспортадля полетов вертолетами для любых категорий граждан департаментом неразрабатывается цитирует агентство Ликсутова.
Статья о планах московских властей пересадить чиновников с автомобилейна вертолеты, чтобы облегчить ситуацию на дорогах, была опубликована вгазете «Ведомости» 7 февраля. При этом издание отмечало, что конкретныхпредложений по воплощению этой идеи ни у мэрии, ни у Минтранса еще нет.
Ликсутов отметил, что над Москвой по закону летать могут тольковертолеты специальных служб (МЧС, скорой помощи, полиции и других), ачастные полеты над городом запрещены.
Идею пересадить чиновников на вертолеты обсуждали в феврале 2011 года,когда спецрейсы временно перенесли из аэропорта «Внуково» в«Шереметьево». В апреле того же года президент РФ Дмитрий Медведев,чтобы не затруднять движение по Ленинградскому шоссе, добрался изаэропорта до своей резиденции в подмосковных Горках на вертолете.
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