Москвичи будут разрабатывать единый бренд Свердловской области

По мнению эксперта Дмитрия Замятина, Свердловскую область лучше презентовать какрегион первопроходцев, мифов, страшных историй, людей, идущих своимпутем, как, например, изобретатель велосипеда Артамонов или создателипаровоза Черепановы.

Особенность региона, которую можно обыграть - это энергия. Например,энергия пути: Симеонова тропа, сплавы по Чусовой, путешествие взаброшенный мир по узкоколейке, индустриальный туризм и прочее уверенспециалист по брендингу.

Помимо этого Дмитрий Замятин назвал образы-архетипы региона, которые, на его взгляд,понятны всем и которые следует обыгрывать. Это камень, металлы, огонь ивода. Наиболее ярко они представлены в городах Невьянск, Реж, Алапаевск,Качканар, Верхотурье, Нижний Тагил, селе Нижняя Синячиха.

Его коллега Денис Визгалов говорит о Свердловской области как о крае,соединившем в себе самые разные ценности: это и красота природы, инеиссякаемые богатства недр, перекресток путей, любовь людей к труду исвоей земле.

Если задуматься над заголовками маршрутов, то напрашивается «Семьвершин», «Семь тайн», «Семь гениев места», «Семь вещей, которые нужносделать туристу», «Семь широт», «Семь жизней, которые свердловчане будтобы проживают одновременно». Это магнетизм для туриста. На этом можноинтересно играть, если Свердловская область «приватизирует» число семьсчитает Визгалов.