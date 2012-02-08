На проспекте Вагоностроителей путаница: оба направления движения едут по одной проезжей части

Около часа назад была перекрыта полоса движения по проспекту Вагоностроителей для водителей, двигающихся в направлении проспекта Дзержинского. Им приходится объезжать недоступный участок дороги по встречной проезжей части.

По данным дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила, движение по проспекту Вагоностроителей частично перекрыто из-за дорожных работ. Срок их проведения не уточняется.

Ситуация осложняется тем, что перекрытый участок дороги не обозначен временными знаками. Таким образом, присутствие встречных автомобилей на своей полосе вызывает шок у водителей, едущих к заводу УВЗ.

Мне пришлось проехать перекрытый участок дороги по встречке.Видно, что водители, двигающиеся мне навстречу и не ожидающие таких кульбитов, были, мягко скажем, удивлены. Надеюсь, что впредь службы будут обозначать знаками свои работы, чтобы сразу было все понятно и не возникало никакой путаницы комментирует ситуацию очевидец.