Новый Ford B-Max станет рекордсменом класса

Как сообщают в Ford, самым экономичным двигателем, который производитель намерен предложить для B-Max, станет 1,6-литровый дизель. 94- сильный силовой агрегат потребляет около 4 л топлива на 100 км пути, тогда как расход основных конкурентов с аналогичными двигателями (в их числе, например, Opel Meriva и Citroen C3 Picasso) составляет в среднем от 4,1 до 4,6 л/100 км.

Получит B-Max и литровый турбомотор EcoBoost, который обеспечивает компактвэну более убедительное превосходство надо конкурентами. По расчетам производителя, со 120-сильным бензиновым двигателем новинка позволит экономить в среднем литр топлива каждые сто километров. Кроме того, с этим двигателем компактвэн выбрасывает в атмосферу 114 г/км, тогда как остальные участники этого класса насыщают атмосферу углекислым газом в объеме от 134 до 149 г/км, заявляют в Ford.

Производители уверены, что добиться таких результатов им позволили не только экономичные двигатели, но и большое количество примененных энергосберегающих технологий, в частности, усовершенствованная система Auto Start/Stop.