Opel покажет в Женеве кроссовер Mokka и «заряженный» хэтчбек Astra OPC

В конкуренты кроссоверу Opel Mokka уже назначены Nissan Juke и Ford EcoSport, который компания собирается построить на платформе Фиесты. Mokka уже показывали широкой публике на Детройтском автосалоне, правда тогда он выступал как Buick Encore, а вот в Европу кроссовер приедет под своим настоящим именем.

Длина кроссовера составит 4,28 м, но в Opel обещают, что салон будет просторным На старте продаж Mokka получит три силовых агрегата: бензиновые 115-сильный 1,6-литровый атмосферник или 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. Будет доступен и дизель – 1,7-литровый CDTi, развивающий 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссий производитель намерен предложить 6-ступенчатые механику и автомат, а также выбор между передним или полным приводом. Обещано, что кроссовер можно будет оснастить высокотехнологичными опциями – адаптивным би-ксеноном, системой распознавания дорожных знаков и системой слежения за дорожной разметкой.

Opel Astra OPC позиционируется производителем как самая мощная Astra за всю историю Opel: право на такое заявление им дают 280 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, снятых с 2,0-литрового турбомотора. Чтобы полноценно реализовать поток мощности, в Opel инсталлировали Астре переднюю подвеску типа HiPer Strut и особым образом настроенный дифференциал повышенного трения. Кроме того, активное шасси FlexRide в версии для Astra OPC снабжено дополнительными настройками: помимо положения Sport есть еще положение OPC, обеспечивающее еще более спортивное поведение дросселя и рулевого управления.