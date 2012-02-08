Пешеходные «зебры» Свердловской области перекрасят

По оценкам специалистов, срок службы такой разметки в два раза дольшеобычной. Пестрая расцветка такого пешеходного перехода будет привлекатьвнимание водителей заранее. Подобная технология применяется в Москве,Санкт-Петербурге и Челябинске.

В первую очередь новая технология будет опробована в Екатеринбургена наиболее опасных участках. Позже по рекомендации Управления ГИБДД сАдминистрациями муниципальных образований города будут заключеныдоговоры на проведение работ по нанесению такой разметки.