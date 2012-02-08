Пешеходные «зебры» Свердловской области перекрасят
8 февраля 2012, 10:33Общество
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В целях снижения ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах в Свердловской области весной будет опробована новая технология раскраски переходов. Уже сейчас используется пластик со светоотражающими частицами, а уже весной к белому цвету добавится кирпичный или желтый, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
По оценкам специалистов, срок службы такой разметки в два раза дольшеобычной. Пестрая расцветка такого пешеходного перехода будет привлекатьвнимание водителей заранее. Подобная технология применяется в Москве,Санкт-Петербурге и Челябинске.
В первую очередь новая технология будет опробована в Екатеринбургена наиболее опасных участках. Позже по рекомендации Управления ГИБДД сАдминистрациями муниципальных образований города будут заключеныдоговоры на проведение работ по нанесению такой разметки.
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