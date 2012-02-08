Почти треть россиян за регулярный перевод времени

Значительно повысилось количество людей, которым по душе пришлось зимнее время (утром светло, вечером темно) - такие предпочтения высказали 26% опрошенных по сравнению с 18% летом 2010 года. Летнее время (утром темно, вечером светло) нравится 28% респондентов (27% в августе 2010 года).

В Москве и Санкт-Петербурге 39% опрошенных с грустью вспоминают о переводе часов дважды в год, но 37% предпочитают круглый год жить «по-зимнему». Зато в городах с населением в 100-500 тысяч жителей предпочтение отдают «летнему» режиму (39%), на «зимний» согласны 25% и еще 24% хотят дважды в год переводить часы. В селах о зимне-летнем времени мечтают 34%, о летнем - 26% и о зимнем - 22%.

К решению президента об отмене перехода на зимнее и летнее время положительно отнеслись 44% опрошенных, то есть на 29 процентных пункта меньше, чем в феврале 2011 года. 22% респондентов относятся к этому решению отрицательно (6% в феврале 2011 года), 28% - безразлично (против 18% в феврале прошлого года).

ВЦИОМ провел опрос 4-5 февраля 2012 года среди 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.