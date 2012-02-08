Со вчерашнего дня в Нижнем Тагиле полностью прекращена деятельность по отлову и ликвидации бездомных животных

Руководством организации было написано официальное письмо в администрацию Нижнего Тагила, в котором заявлено о прекращении предоставления данных услуг. По словам одного из сотрудников «Спецавтохозяйства», эта сфера деятельности связана с большим количеством проблем, кроме того, нет нормальной законодательной базы, чтобы заниматься этой работой.

Несмотря на то, что мы не нарушаем никаких правил по отлову животных и действуем в рамках этики и закона, защитники животных написали на нашу организацию заявление в прокуратуру. Чтобы избежать дальнейших проблем, мы отказываемся от этой деятельности. Пускай дальше общественность Нижнего Тагила будет жаловаться на укусы бездомных собак, но это будет уже не наша проблема рассказывает сотрудник предприятия.

На самом деле, гуманисты и защитники животных буквально устроили облаву на сотрудников предприятия. Они не раз оставляли гневные комментарии на форуме сайта Tagilcity.ru, где называли работников «Спецавтохозяйства» живодерами и рассказывали о невероятных случаях массового расстрела собак.

6 февраля на Вагонке состоялся массовый расстрел собак. Снайпер из автомобиля УАЗ по несколько раз стрелял в каждую жертву. Убивали всех собак без разбора, домашняя она или бесхозная. Прохожие рыдали и старались отвернуть лица детей! От собачьего воя шевелились волосы на голове рассказывает анонимный пользователь сайта.

Сотрудник «Спецавтохозяйства» опровергает эту информацию и сообщает, что прилюдный расстрел собак противозаконен и ими никогда не совершался. Так или иначе, сейчас отлов бездомных животных приостановлен. Будет ли администрация города нанимать другого подрядчика на эту неблагодарную работу, и возобновится ли деятельность по ликвидации бездомных животных, пока не уточняется.