Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Со вчерашнего дня в Нижнем Тагиле полностью прекращена деятельность по отлову и ликвидации бездомных животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Со вчерашнего дня в Нижнем Тагиле полностью прекращена деятельность по отлову и ликвидации бездомных животных

8 февраля 2012, 13:58ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?