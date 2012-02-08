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Узнать, кто самый выдающийся ученый Нижнего Тагила, решили в День российской науки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Узнать, кто самый выдающийся ученый Нижнего Тагила, решили в День российской науки

8 февраля 2012, 18:30ОбществоВалерия Лошкарева
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