Узнать, кто самый выдающийся ученый Нижнего Тагила, решили в День российской науки

Ассистент кафедры Экономики и управления предприятием НТИ (ф) УрФУ, отвественный за научно-исследовательскую работу студентов в вузе Николай Павлов, в силу своего опыта, делает ставку на развитие именно прикладной науки: «Это реальные деньги и инвестиции. Сейчас они нужны. Будет больше денег – быстрее пойдет развитие теоретической науки».

Вообще сейчас наука в Нижнем Тагилене стоит на месте. Проводятся конференции, семинары, симпозиумы в различных ее сферах. Наиболее значимыми событиями можно назвать научно-практические конференции НТМК и УВЗ с международным участием. Эти мероприятия организуются предприятиями самостоятельно, на них приглашаются зарубежные гости и потенциальные инвесторы. На этих конференциях представлены наиболее значимые инновации, созданные тагильчанами.

И все же, несмотря на такой замечательный пример перед глазами, Николай считает, что сейчас у молодежи недостаточно стимулов для того, чтобы заниматься наукой серьезно. Не хватает поддержки, организационных ресурсов, нет единой системы информирования по всем научным мероприятиям в городе. При этом он отмечает, что нельзя преуменьшать деятельность вузов Нижнего Тагилаи предприятий города в развитии научной сферы.

В число крупнейших научных мероприятий в городе входят две международные научно-практические конференции Нижнетагильского технологического института. Первая, «Молодёжь и наука», проходит ежегодно в конце мая. Она включает в себя все научные направления и вызывает большой интерес у представителей градообразующих предприятий. Кстати, в этом году она пройдёт в достаточно тесном сотрудничестве со специалистами ОАО НПК «Уралвагонзавод». Вторая, «Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга» проходит в плотной интеграции с Российской Академией наук, и имеет высокое научное значение рассказывает Николай.

Николай Павлов считает, что наукой в том или ином отношении должны заниматься 100 процентов выпускников любого вуза. Это не значит, что всем нужно становиться аспирантами и защищать диссертации. Они могут заниматься самосовершенствованием на своем рабочем месте, применять свое образование и не забывать и приобретенных знаниях, беречь свои идеалы, делать открытия, быть высококлассными специалистами, лучшими из лучших. В этом постоянном развитии и заключается роль науки в судьбе государства.