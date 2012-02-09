В Kia построили «заряженный» кроссовер Track’ster

Хорошо знакомый российским покупателям переднеприводный Kia Soul преобразился: он стал чуть шире, получил увеличенную на 20 мм колесную базу и полностью сменил внешность. Самыми, пожалуй, заметными изменениями можно назвать широченные задние арки и только три двери вместо пяти. Однако этим, конечно, дело не ограничилось.

В калифорнийской студии марки концепт Kia Track’ster лишили задних сидений. Вместо них в салон инсталлирован своеобразный кейс для того оборудования, которое может понадобиться пилоту на треке. Прямо в салоне можно хранить не только шлемы и гоночные комбинезоны, но и запасную резину, и некоторые инструменты.

Трековая направленность концепта полностью оправдывается и его технической начинкой. Платформу Kia Soul перевели на полный привод, снабдили 6-ступенчатой МКПП, спортивной подвеской с уменьшенным клиренсом и мощными тормозами Brembo. Под капот кроссовера установлен двухлитровый турбомотор, который развивает 250 лошадиных сил, однако конкретных данных о динамике прототипа в Kia не сообщают.