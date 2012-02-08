В Нижнем Тагиле улучшилось качество питьевой воды

Как сообщаетпресс-служба администрации, весной и летом прошлого года вводоемы ввели оригинальный штамм с уникальными свойствами микроводоросли– хлореллы. Она положительно влияет на цветность, прозрачность воды,содержание тяжелых металлов и др. Кроме того, это один из самыхэффективных способов борьбы с сине-зелеными водорослями, которыеявляются причиной «цветения» водоемов, снижения качества воды, засоренияагрегатов водонасосных станций.

Технология предполагает четырехгодичный цикл, но эффект заметен уже впервый год. Так, после проведенного весной-летом первого этапа работ вобоих водоемах исчезли практически все виды сине-зеленых водорослей,значительно снижена концентрация загрязняющих веществ и тяжелыхметаллов.

По словам директора ООО «Водоканал-НТ» Сергея Усольцева, химическиеанализы воды позволяют говорить о положительных результатах примененияхлореллы.

С помощью технологии очищаются также Леневское водохранилище иНижнетагильский городской пруд - источники технического водоснабженияосновной промплощадки НТМК. Соответствующие договоры комбинат заключил своронежской компанией в 2010-2011 г.г.. В итоге НТМК удалосьминимизировать платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Биологическая реабилитация водоемов будет продолжена в 2012 году.

Несмотря на новости об улучшении качества воды, многие хозяйки для готовки используют только отфильтрованную воду. Приготовление пищи - важный процесс, подберите кухню на заказпо своему вкусу, чтобы он приносил радость.