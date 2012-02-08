О первых шагах в должности мэра

Изначально я не планировала работу на два срока, реально понимая, чтоэта должность очень тяжелая, трудная. И в какое время мне судьба этоподарила! День в день кризис. При этом бюджет недополучает почти 600 млнрублей (в 2009 году).

Казалось бы, я считала себя относительно готовым человеком к этойдолжности, но сколько проблем свалилось враз! Впервую неделю был шок, на второй неделе я взяла себя в руки. И работаювсе эти годы в жесточайшем режиме в отношении себя, рискуя здоровьем –оно стало шататься, не скрываю.

Об оправдании надежд

Мне не стыдно за то, что сделано. Что-то не удалось. Да, хотела больше, скажу откровенно. Хотелось извиниться перед людьми, потому что кто-тосчитает, что я не оправдала их надежд. Но время такое.

О выборах

Сегодня на протестной волне может победить любой. Я тоже победила напротестной волне. Но я родилась в этом городе, и меня здесь знали. Исчитаю, что могу честно смотреть людям в глаза.

На фоне такой критики и грязи желающих будет мало. Люди будутпобеждать за счет популизма, что страшно. И мне страшно за город, заобласть, за Россию. Пусть любой захватит власть, но только несетответственность.

О тяжелых решениях

Мне пришлось отменять премии главы города, убирать надбавки, льготы.Иногда ночи не спишь, чтобы утром подписать постановления, за которымистоят судьбы людей.

О досрочном освобождении должности

Почему не складываю полномочия? У меня есть конкретный срок полномочий, мне не предъявлено конкретных обвинений.

О благодарности

Я потеряла собственное здоровье. И что я выиграла? 10 % увеличениязарплаты? Меня волновало то, что происходит в этом городе. Я не будусожалеть, что пошла на эту должность. Думаю, люди будут благодарны –потом, может, когда я уйду с этой должности.

Полная версия интервью (35:12)

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Сокращенная версия (7:08)

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