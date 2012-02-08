Вопросы духовного воспитания школьников Нижнего Тагила обсуждали педагоги и священники

Среди представителей церкви на семинаре присутствовали руководитель Отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Нижнетагильской и Серовской Епархии протоирей Иоанн (Брагин) и специалист отдела О.И. Брагина. В семинаре также принимала участие кандидат педагогических наук, доцент Социально-гуманитарного института НТГСПА Марина Уманская.

По данным официального сайта Управления образования Нижнего Тагила, на семинаре была представлена система работы школы по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся. Педагоги презентовали опыт работы образовательных учреждений по данному направлению, в том числе сприменением информационно–коммуникационных технологий, проектные и другие педагогические технологии.

Слушателями семинара стали заместители руководителей образовательных учреждений, учителя Основы религиозных культур и светской этики школ Нижнего Тагила, педагоги, реализующих программу «Истоки», руководители школьных методических объединений по теме «Духовно-нравственное образование и воспитание как условие развития личности учащихся».