Ученые построят еще один адронный коллайдер, больше предыдущего

Местом строительства выбрано на границе между Швейцарией и Францией. Его запуск запланирован на текущий год. Длина кольцевого ускорителя протянется 100 км, а мощность агрегата составит 100 ТэВ. Технические параметры нового коллайдера выше, чем у уже существующего ускорителя заряженных частиц.

Подробное обсуждение проекта пройдет на международной конференции в Женеве, которая состоится с 12-15 февраля. Она станет точкой отсчета эффективности пятилетней научной программы данного проекта. Точная стоимость денежных средств, необходимых для строительства, пока не оглашаются.