Ученые построят еще один адронный коллайдер, больше предыдущего
Европейские специалисты из организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) планируют строительство еще одного адронного коллайдера, размеры которого, по заявлениям ученых, будут просто гигантскими.
Местом строительства выбрано на границе между Швейцарией и Францией. Его запуск запланирован на текущий год. Длина кольцевого ускорителя протянется 100 км, а мощность агрегата составит 100 ТэВ. Технические параметры нового коллайдера выше, чем у уже существующего ускорителя заряженных частиц.
Подробное обсуждение проекта пройдет на международной конференции в Женеве, которая состоится с 12-15 февраля. Она станет точкой отсчета эффективности пятилетней научной программы данного проекта. Точная стоимость денежных средств, необходимых для строительства, пока не оглашаются.
Кроме этого в ближайшие 5 лет эксперты изучат и другие варианты проекта, например, создание линейного коллайдера CLIC, в котором будут применяться новые технологии ускорения.