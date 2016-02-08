200 тысяч уральцев начали экономить на мобильных услугах

По статистике, каждый второй абонент «МегаФона» в указанных регионах пользуется хотя бы одной из мобильных услуг за пределами своего домашнего региона. Для выгодного общения без дополнительных затрат оператор предлагает обновленную линейку тарифных планов «Все включено» с более комфортными условиями: все входящие звонки в поездках по стране бесплатны, исходящие на все номера включены в пакет минут выбранного тарифа, вызовы на номера «МегаФона» безлимитные и не тарифицируются, мобильный интернет предоставляется по домашним ценам.

Значительно улучшив тарифы «Все включено», мы оставили прежнюю цену. Никаких лишних затрат при междугородних звонках или в поездках по стране. Мы запустили обновленные тарифы совсем недавно в четырех регионах УрФО и пока без активной рекламной кампании, но тарифы уже стали хитом продаж, что говорит о действительно народной популярности предложений отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Треть клиентов «МегаФона» в регионе также пользуется междугородней связью – звонит родным и близким в другие регионы России. Тарифы «Все включено» станут для них оптимальным вариантом: в пакеты минут включены вызовы на номера всех российских операторов.

По данным подключений, порядка 80% абонентов оператора выбирают тарифные планы «Все включено S» и «Все включено М». Комфортный объем смс-сообщений, минут и интернет-трафика подходит как для активного серфинга во всемирной паутине, так и для долгих разговоров, а покупка услуг оптом в разы снизит их стоимость.

Отметим, что дома и в поездках абонентов оператора ждут качественные услуги. На сегодняшний день 11 000 базовых станций на Урале обеспечивают надежное соединение и сверхскоростной интернет всем абонентам сети «МегаФон». Для полноценного использования мобильных услуг пользователям необходимо соблюдать и несколько рекомендаций: один раз в два года производить замену SIM-карты, периодически перезагружать мобильное устройство, обновлять настройки и устанавливать антивирусы.