Форум активных граждан в Нижнем Тагиле посетил создатель графена Константин Новоселов (ФОТО)

На прошлой неделе состоялся форум активных граждан «Городское сообщество: векторы развития». Но особенным это мероприятие сделало участие известного тагильского лауреата Нобелевской премии и создателя графена Константина Новоселова.

На форуме Новоселов рассказывал о применении его изобретения в различных сферах, о роли учителей в его жизни и о многом другом. В свою очередь, участники мероприятия задавали ученому различные вопросы.

Несмотря на то, что Новоселова не было в Нижнем Тагиле 7 лет, он заявил, что продолжает интересоваться событиями в родном городе. Также ученый отметил, что Тагил изменился в лучшую сторону: стал чище и красивее.