Форум активных граждан в Нижнем Тагиле посетил создатель графена Константин Новоселов (ФОТО)
8 февраля 2016, 12:30Общество
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Лауреат Нобелевской премии принял участие в беседе на мероприятии.
Сюжеты: Нижний Тагил
На прошлой неделе состоялся форум активных граждан «Городское сообщество: векторы развития». Но особенным это мероприятие сделало участие известного тагильского лауреата Нобелевской премии и создателя графена Константина Новоселова.
На форуме Новоселов рассказывал о применении его изобретения в различных сферах, о роли учителей в его жизни и о многом другом. В свою очередь, участники мероприятия задавали ученому различные вопросы.
Несмотря на то, что Новоселова не было в Нижнем Тагиле 7 лет, он заявил, что продолжает интересоваться событиями в родном городе. Также ученый отметил, что Тагил изменился в лучшую сторону: стал чище и красивее.
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