Мужчину из Нижнего Тагила, пропавшего месяц назад, нашли живым и невредимым

Иван Казанцев должен был проходить стажировку в полицию Нижнего Тагила. Однако 8 января он пропал без вести.

Но спустя месяц мужчина нашелся. В Екатеринбурге сотрудники полиции встретили Казанцева на железнодорожном вокзале. Он выходил из поезда, прибывшего из Москвы. Связи с криминалом его пропажа не имела.

Мужчина жив и здоров и сейчас находится дома. Однако стажировку он не прошел, за что был уволен.