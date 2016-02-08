Мужчину из Нижнего Тагила, пропавшего месяц назад, нашли живым и невредимым
8 февраля 2016, 11:35Общество
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Его нашли на вокзале Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Иван Казанцев должен был проходить стажировку в полицию Нижнего Тагила. Однако 8 января он пропал без вести.
Но спустя месяц мужчина нашелся. В Екатеринбурге сотрудники полиции встретили Казанцева на железнодорожном вокзале. Он выходил из поезда, прибывшего из Москвы. Связи с криминалом его пропажа не имела.
Мужчина жив и здоров и сейчас находится дома. Однако стажировку он не прошел, за что был уволен.
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