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На Тагилстрое у двух парней отобрали телефоны и требовали деньги за то, что один из них справил нужду на чужую машину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Тагилстрое у двух парней отобрали телефоны и требовали деньги за то, что один из них справил нужду на чужую машину

8 февраля 2016, 17:15ОбществоДенис Таратонов
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