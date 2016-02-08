На Тагилстрое у двух парней отобрали телефоны и требовали деньги за то, что один из них справил нужду на чужую машину

Два приятеля 18 и 19 лет гуляли 14 января по Тагилстрою в позднее время. На улице Гвардейская один из них почувствовал «зов природы» и не нашел ничего лучшего, чем справить малую нужду на стоящий поблизости автомобиль «Газель». К несчастью для молодых людей, это действие заметил хозяин автомобиля, азиат по происхождению. Он и несколько его нетрезвых друзей выскочили на улицу и потребовали от парней возместить обиду. Нанесённый ему ущерб хозяин оценил в 5 тысяч рублей с каждого.

В ходе обсуждения случившегося, самый активный из нетрезвой компании отобрал у парней их телефоны, сказав, что вернёт их после погашения долга. Молодые люди согласились на эти условия, понадеявшись, что про них просто забудут.

Этого не случилось. Азиаты время от времени напоминали им про должок, намекая на большие неприятности в случае неуплаты. Поэтому молодые люди решили обратиться в полицию Нижнего Тагила.

Там к их словам отнеслись серьёзно и организовали целую операцию с «ловлей на живца». Тагильчане позвонили вымогателям и сообщили, что готовы отдать деньги. Встретиться договорились на Тагилстрое.

Там и задержали приехавших на «Газели» вымогателей сотрудники полиции совместно с ОМОН. Один из двух задержанных оказался тем самым человеком, который отобрал у парней телефоны. Проверка миграционных документов граждан бывшей советской республики не выявила нарушений, поэтому начато уголовное дело только за грабёж. Мужчина, отбиравший телефоны, заключен под стражу.