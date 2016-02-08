Общественники нашли ряд проблем по уборке снега на Тагилстрое (ФОТО)

Все проблемы связаны с некачественной уборкой снега. Так, на остановках общественного транспорта наледь и опасные скаты - это настоящая угроза для всех, кто ждет маршрутку. На такой остановке высока вероятность поскользнуться и упасть прямо под колеса транспорта.

Есть у общественников Нижнего Тагила замечания и по уборке снега на пешеходных переходах: спуски на дорогу не расчищены от снега, и кое-где пешеходным переходом воспользоваться вообще невозможно.



Понятно, что даже здоровый и физически сильный человек может серьезно травмироваться на таких опасных участках, что говорить о людях с проблемами со здоровьем. Инвалиды на таких нечищенных дорогах становятся еще более беспомощными, так что говорить о доступности городской среды для лиц с ограниченными возможностями еще очень рано.



