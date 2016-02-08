Преподаватель курсов парикмахерского искусства УИПК "21-й век" - победитель престижного чемпионата!
8 февраля 2016, 11:15ОбществоАлексей
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Впервые УИПК "21 - й век" был представлен на престижном чемпионате парикмахерского искусства "Уральские берега".
Впервые УИПК "21 - й век" был представлен на престижном чемпионате парикмахерского искусства "Уральские берега".
XIX Межрегиональный чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике "Уральские берега" прошел как отборочный этап Открытого Независимого Чемпионата на Кубок России, который входит в программу Санкт-Петербурского Фестиваля "Невские берега". Состязания заслуженно пользуются репутацией соревнований с объективным судейством.
В конкурсную программу Чемпионата "Уральские берега" входили соревнования мужских и женских парикмахеров в технической и модной категориях, фантазийные конкурсы и многое другое.
- Мастер производственного обучения и преподаватель курсов парикмахерского искусства УИПК "21-й век" Анастасия Козловская добилась безусловной и заслуженной победы:
- 1 место в номинации "Модная категория. Мужские мастера.
- 2 вид: Модная стрижка с укладкой", 1 место в номинации "Модная категория. Женские мастера. Модная стрижка с укладкой."
- и 2 место в номинации "Динамическая прическа на длинных волосах.".
Анастасия тем самым получила пропуск на Чемпионат России. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!
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