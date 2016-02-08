Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Преподаватель курсов парикмахерского искусства УИПК "21-й век" - победитель престижного чемпионата!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Преподаватель курсов парикмахерского искусства УИПК "21-й век" - победитель престижного чемпионата!

8 февраля 2016, 11:15ОбществоАлексей
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»