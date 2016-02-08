Преподаватель курсов парикмахерского искусства УИПК "21-й век" - победитель престижного чемпионата!

Впервые УИПК "21 - й век" был представлен на престижном чемпионате парикмахерского искусства "Уральские берега".

XIX Межрегиональный чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике "Уральские берега" прошел как отборочный этап Открытого Независимого Чемпионата на Кубок России, который входит в программу Санкт-Петербурского Фестиваля "Невские берега". Состязания заслуженно пользуются репутацией соревнований с объективным судейством.