Состоялась встреча гендиректора УВЗ и Посла Алжира в России

Сегодня состоялась встреча генерального директора УВЗ Олега Сиенко с Послом Алжира в России Смаила Аллауа. Стороны обсудили схожесть экономик России и Алжира. Данное сходство может сыграть большую роль в сотрудничестве обеих стран.

Во время встречи гендиректор и Посол обсуждали улучшение различных совместных проектов. Речь шла о сферах вагоностроения и производств железных дорог. Также говорилось и об открытии центров корпорации УВЗ на территории Алжира. Это позволит увеличить количество рабочих мест и улучшить транспортную систему Алжире.

Помимо этого, стороны обсудили проведение экономического форума России и Алжира, который пройдет в этом феврале в Москве. Данное мероприятие станет самым масштабным событием экономических отношений между странами.

На форуме будут представлены проекты различных секторов экономики, таких как пищевая и машиностроительная промышленности, сельское хозяйство и т.д.