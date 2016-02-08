В Екатеринбурге предложили причислить к лику святых двух слуг семьи Романовых

Вчера в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошло мероприятие прославления Евгения Боткина, врача императора Николая II, в лик святых. Это событие посетило почти 600 прихожан.

Протоиерий Алексей Кульберг заявил, что Боткин – не единственный из слуг царской семьи, кто станет святым. По его мнению, к лику святых могут причислить еще двух человек. Это Анна Демидова, комнатная девушка Императрицы, и Алексей Трупп – каммердинер императора Николая II.

Так же, как члены царской семьи, слуги были расстреляны. Однако они могли избежать этой участи – им было предложено покинуть дом Романовых. Но преданность слуг не позволила оставить царскую семью.

Жизнь царских слуг изучает комиссия Русской православной церкви.

Также, помимо причисления Боткина к лику святых, состоялось открытие выставки с представленными вещами княгини Елизаветы Федоровны и антиминсами.