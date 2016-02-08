В Нижнем Тагиле для обмена опытом собрались общественники всей Свердловской области (ФОТО)

Организатор форума - Совет некоммерческих организаций города Нижний Тагил - помимо обмена опытом, запланировал проведение нескольких весьма интересных мастер-классов для участников НКО и Общественных организаций.

На открытии форума вступительное слово взял заместитель Главы города по социальной политике Валерий Суров. Он поблагодарил всех присутствующих за их вклад в развитие Нижнего Тагила, выразил уверенность в построении конструктивного диалога между Администрацией и общественностью и поприветствовал всех участников форума.

Помимо НКО и общественных организаций в зале присутствовали представители Законодательного собрания Свердловской области, депутаты Нижнетагильской городской Думы, представители Общественной палаты Свердловской области. Да и география НКО оказалась очень внушительной: Ирбит, Ревда, Алапаевск, Качканар, Екатеринбург, Серов, Новоуральск.

К сожалению, все дискуссии и мастер-классы проходили в одно время и поучаствовать во всех участникам не представлялось возможным. Дискуссионных площадок было шесть:

На всех дискуссионных площадках участники очень живо обсуждали озвученные вопросы и высказывали свои идеи и предложения. На каждой дискуссии присутствовал свой модератор, который записывал наиболее интересные предложения для их дальнейшей проработки и реализации на практике.

Своими навыками на мастер-классах с общественниками поделились:

Редакция TagilCity.ru пообщалась с участником мастер-класса "Медиация как культура и технология", председателем ОД "Тагил без ям" Никитой Чапуриным:

- Никита, как Вы оцениваете сам форум?

- Превосходно. Это очень полезное мероприятие. Помимо возможности познакомиться с единомышленниками из других городов и изучить их опыт, на этом форуме я узнал новые методики ведения переговоров, которые будут крайне полезны нашему движению.

- Вы поприсутствовали только на одном мастер-классе?

- Да, к сожалению, все дискуссии и мастер-классы проходили в одно время. Пришлось делать нелегкий выбор. Но, думаю, я выбрал правильно.

Медиация - это новинка для России и это мощный инструмент в разрешении и предотвращении конфликтов. Считаю, что медиацию необходимо преподавать в школах, она будет полезна всем. Это очень хорошая альтернатива судам и обращениям в силовые структуры.

- Никита, если подобный форум состоится вновь, Вы поучаствуете в нем?

- Безусловно! Более того, я постараюсь пригласить как можно больше активистов ОД "Тагил без ям". Очень полезное и интересное мероприятие.

Завершился форум круглым столом, на котором собравшиеся подвели итоги и поделились впечатлениями. Можно с уверенностью сказать, что общественники Свердловской области способны сделать жизнь своих соотечественников лучше.