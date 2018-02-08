27-летний эксгибиционист караулил школьниц на улицах Екатеринбурга

Информацию о появлении в Екатеринбурге эксгибициониста подтвердили и следователи: в пресс-службе ведомства отметили, что нарушитель был задержан еще 6 февраля. Им оказался 27-летний местный житель.

Поиск злоумышленника начался после того, как родители школьниц подали несколько заявлений в полицию. Они заявили, что неизвестный мужчина показывал половые органы детям, чем очень пугал их. Сейчас полицейские устанавливают, пострадал ли кто-то от действий эксгибициониста, пишет интернет-газета Znak.