Актриса сериала «Вечный зов» осталась без пенсии по решению суда Екатеринбурга (ФОТО)

Судебные тяжбы начались четыре месяца назад. Пенсионный фонд не стал учитывать работу женщины на киностудии, поскольку в архивах «Мосфильма» не нашли соответствующие документы.

Своеобразным доказательством является лишь упоминание в титрах. По этой причине у Елены Говорухиной (ныне – Кудряшовой) нет даже минимального трудового стажа, который мог бы обеспечить самые небольшие выплаты.

Защита актрисы, которую россияне помнят по роли в известном сериале, сетует, что женщина может остаться без средств к существованию, когда она станет нетрудоспособной. Елена и её адвокат готовят апелляцию, пишет «E1.ru».

Суд подошёл к решению необъективно и неправильно оценил представленные доказательства, – прокомментировал решение адвокат Елены, – Нарушены принципы справедливости и всестороннего рассмотрения дела.

В 70-80-х годах Елена работала актрисой и снялась в пяти фильмах: сериал «Вечный зов» (роль Дарьи, дочери Ивана Савельева), драма «Ты помнишь» (главная роль), «Алёша» и другие кинокартины. Потом Елена трудилась переводчиком. Сейчас экс-актрисе 56 лет, у неё нет семьи, она живёт в Италии. Женщина специально приехала в Россию, чтобы уладить проблемы с Пенсионным фондом.