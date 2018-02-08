Екатеринбурженка продавала жильцам дома бесплатные ключи от ворот
В столице Урала жительница дома по улице Энгельса продавала ключи от ворот по цене 1200 рублей за штуку. Однако позже жильцы узнали, что ключи выдавались бесплатно.
Тревогу забила дочь одной из пенсионерок. Дело в том, что женщина занималась этими воротами и знала, что ключи людям должны были выдать бесплатно.
Как-то раз я позвонила маме и спросила, выдали ли им ключи от ворот, она сказала, что выдали, но за деньги, тогда я и пошла в полицию рассказала екатеринбурженка.
Известно, что порядка 70% жильцов дома поверили женщине и отдали свои деньги. Управляющая компания предоставила договор, в котором говорится, что экземпляры ключей входят в стоимость монтажа ограждения, поэтому за выдачу ключей не будут собирать деньги.
Удалось выяснить, что женщина, которая собрала деньги таким способом, имеет долг за коммунальные услуги в 283 тысячи рублей. Более того, её квартиру отключили от электричества, пишет «E1.ru». В своё оправдание жительница дома заявила, что вместе с воротами было установлено видеонаблюдение, однако изображение с камер можно увидеть только из её квартиры.
В полиции сообщили, что на гражданку завели уголовное дело по факту мошенничества. Женщина уверена, что она не знает, почему стала фигуранткой уголовного производства: в возникшей ситуации она винит управляющую компанию. Развёрнутый комментарий по этому поводу она давать пока отказалась.
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