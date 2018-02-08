Екатеринбурженка продавала жильцам дома бесплатные ключи от ворот

Тревогу забила дочь одной из пенсионерок. Дело в том, что женщина занималась этими воротами и знала, что ключи людям должны были выдать бесплатно.

Как-то раз я позвонила маме и спросила, выдали ли им ключи от ворот, она сказала, что выдали, но за деньги, тогда я и пошла в полицию рассказала екатеринбурженка.

Известно, что порядка 70% жильцов дома поверили женщине и отдали свои деньги. Управляющая компания предоставила договор, в котором говорится, что экземпляры ключей входят в стоимость монтажа ограждения, поэтому за выдачу ключей не будут собирать деньги.

Удалось выяснить, что женщина, которая собрала деньги таким способом, имеет долг за коммунальные услуги в 283 тысячи рублей. Более того, её квартиру отключили от электричества, пишет «E1.ru». В своё оправдание жительница дома заявила, что вместе с воротами было установлено видеонаблюдение, однако изображение с камер можно увидеть только из её квартиры.

В полиции сообщили, что на гражданку завели уголовное дело по факту мошенничества. Женщина уверена, что она не знает, почему стала фигуранткой уголовного производства: в возникшей ситуации она винит управляющую компанию. Развёрнутый комментарий по этому поводу она давать пока отказалась.