Город, Данил Зинеев и Тагильский трамвай снялись в клипе местной рок-группы (ВИДЕО)

Для съемок своего клипа музыканты привлекли МУП «Тагильский трамвай» и проехались в вагоне трамвая по городским улицам. По сюжету молодой человек едет среди равнодушных и спящих пассажиров. Мужчина пытается разбудить людей, стучится в кабину водителя, после чего хватает огнетушитель, чтобы разбить стекло дверей. В это время вагон останавливается, двери открываются и он может выйти.

Конечно, трамвай - это метафора. Слова к нашим песням пишет мой друг и партнер по группе Андрей. В этом клипе, полагаю, он хотел показать, как человек находит выход из навязанных ему кем-то условий, приняв решение действовать осознанно и самостоятельно. И как результат, он получает свободу рассказал TagilCity.ru солист рок-группы «Обычный человек» Демьян Цыбань.

По словам Данила Зинеева, исполнившего главную роль, идею сняться в клипе он принял с энтузиазмом, так как это его первый подобный опыт.

Сложностей особых не было. Все прошло очень быстро и весело. Из впечатлений - запомнил, что не нужно прыгать из трамвая в плаще, он может порваться рассказывает Данил.

Лидер коллектива Демьян Цыбань говорит, что ему понравилась реакция единомышленников. Это стало лучшей оценкой стараний музыкантов. Во время съемок, по словам Демьяна, особых трудностей у группы «Обыкновенный человек» не возникло.

Все было организовано официально, трамвай нам дали в аренду. Сложности (во время съемок, прим. ред.) были, но мы достаточно хорошо подготовились, нам помогали друзья. Поэтому все разрешалось «на скаку» рассказывает лидер группы.

Новое творение группы «Обычный человек» уже согласился посмотреть российский музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, раскрутивший в 1990-е годы таких исполнителей, как Земфира и группа «Мумий Тролль».