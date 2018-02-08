Разыскиваемая в Екатеринбурге 36-летняя женщина могла быть задержана за кражу

36-летняя Светлана Аникина 6 февраля отмечала свой день рождения в Пышме. На следующий день женщина решила отправиться в Екатеринбург, чтобы прогуляться по магазинам и купить себе подарок. Муж пропавшей женщины рассказал, что из дома она уехала на своем автомобиле Nissan Almera. Вечером 7 февраля она созвонилась с мужем, после чего перестала выходить на связь.