Разыскиваемая в Екатеринбурге 36-летняя женщина могла быть задержана за кражу
8 февраля, 21:40Общество
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В Екатеринбурге 8 февраля разыскивали 36-летнюю жительницу Пышмы, которая приехала в город за покупками и пропала.
Сюжеты: Екатеринбург
36-летняя Светлана Аникина 6 февраля отмечала свой день рождения в Пышме. На следующий день женщина решила отправиться в Екатеринбург, чтобы прогуляться по магазинам и купить себе подарок. Муж пропавшей женщины рассказал, что из дома она уехала на своем автомобиле Nissan Almera. Вечером 7 февраля она созвонилась с мужем, после чего перестала выходить на связь.
Накануне стало известно, что схожая по приметами свердловчанка ждёт суда за мелкую кражу в магазине одежды. Перед этим автомобиль гражданки обнаружили близ ТЦ «Парк Хаус». Иномарка не имела следов взлома, была закрыта, передаёт «E1.ru».
Полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы областной полиции, рассказал о поисках более подробно:
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