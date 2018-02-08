Жильцы 9 квартир в Нижнем Тагиле на 2 недели лишились газа из-за соседа (ВИДЕО)

В доме № 33 по ул. Алтайской в Нижнем Тагиле две недели не было газа. Как рассказала пенсионерка, проживающая в одной из квартир, 24 января в ее доме проверяли газовое оборудование. Один из соседей решил не пускать к себе коммунальщиков, из-за чего был перекрыт весь стояк.

Без газа остались 9 квартир. Соседи неоднократно звонили в дверь соседа и пытались с ним поговорить, но тот не шел на контакт. В итоге жильцы отправились в полицию, а затем в районную администрацию и прокуратуру.

В результате уговоры все же подействовали, и мужчина сам позвонил в газовую службу. 8 февраля коммунальщики проверили оборудование в его квартире и поставили заглушку. Теперь в квартиры тагильчан снова начнет поступать голубое топливо, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Напомним, в конце 2017 года редакция TagilCity.ru писала о том, что тагильчанин подключил воду к плите и оставил весь дом без газа.