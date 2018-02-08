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Жильцы 9 квартир в Нижнем Тагиле на 2 недели лишились газа из-за соседа (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы 9 квартир в Нижнем Тагиле на 2 недели лишились газа из-за соседа (ВИДЕО)

8 февраля, 15:40Общество
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