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Жители многоэтажки в Нижнем Тагиле три дня живут без газа из-за проблем с вентиляцией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители многоэтажки в Нижнем Тагиле три дня живут без газа из-за проблем с вентиляцией

8 февраля, 17:00ОбществоЛев Истомин
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