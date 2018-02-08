Жители многоэтажки в Нижнем Тагиле три дня живут без газа из-за проблем с вентиляцией

В январе 2018 года жители многоквартирного дома пожаловались коммунальщикам на плохую работу вентиляционной системы. 5 февраля в доме отключили газ.

Сами жильцы во всем винят управляющую компанию, которая вовремя не отремонтировала вентиляцию.

Они вовремя не предоставили акт проверки вентиляции газовикам, поэтому мы сидим без голубого топлива, три дня не можем нормально приготовить еду жалуются жильцы.

Для возобновления подачи ресурса работникам управляющей компании необходимо попасть во все квартиры, чтобы устранить неполадки в системе вентиляции.

Специалистам нужно попасть во все квартиры. Список квартир, куда специалисты попасть не смогли прилагался к объявлению говорят в управляющей компании «УК Дзержинского района».

Газовая служба не отвечает за проверку дымоходов и вентканалов. По закону УК обязана привлекать специализированная фирма для их проверки не менее трех раз в год. Эта организация должна выдавать акт о техническом состоянии конструкций. Если она неисправна, то необходимо все неполадки починить. Это акт потом должны предоставить газовикам, говорят в компании ООО «Газэкс».

Если у них нет этого акта, то мы не знаем в каком состоянии находится система вентиляции, а это чревато отравлениями рассказывают в пресс-службе компании.

Специалисты ООО «Газэкс» утверждают, что газ был отключен в доме №4 по улице Парковая после поступления в компанию предписания из Департамента государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области. Это предписание было незамедлительно выполнено.

Управляющая компания должна устранить неполадки, отчитаться об этом в ГЖИ, после чего они проинформируют нас и газ будет пущен говорят в пресс-службе ООО «Газэкс».

В УК корреспонденту TagilCity.ru рассказали, что работы по очистке вентиляции проводятся 8 февраля. Если специалисты попадут во все квартиры, то подача голубого топлива может быть возобновлена уже на следующий день.

Напомним, что в другом многоквартирном доме на Вагонке из-за нерадивых соседей целый подъезд на две недели остался без газа.