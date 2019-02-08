Карантин по гриппу и ОРВИ отменен в школах Екатеринбурга
Сегодня, 20:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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9 февраля в Екатеринбурге закончится карантин по ОРВИ и гриппу. 11 февраля занятия в школах возобновятся.
Сюжеты: Екатеринбург
Об окончании карантина сообщила начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время брифинга в мэрии города. Екатерина Сибирцева сообщила, что занятия в школах начнутся не позднее 11 февраля.
Как пояснил начальник Управления здравоохранения города Денис Демидов, введение карантина дало результат – наблюдается снижение заболеваемости среди детей, а среди взрослых ситуация стабилизировалась.
Помимо возобновления учебных занятий, в уральской столице сохраняются ограничительные меры по проведению массовых мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
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