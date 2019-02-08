Свердловчанка обвиняется в использовании поддельного диплома об образовании
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница поселка Красноглинный обвиняется в использовании поддельного диплома об образовании для трудоустройства в детский сад.
В ходе проверки было установлено, что при трудоустройстве женщина предоставила диплом об окончании нижнетагильского педколледжа. Однако по документам, находящимся в образовательном учреждении, женщина там не обучалась.
Также ранее женщина работала в одном из детских клубов, где также предъявляла поддельный документ об образовании.
В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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