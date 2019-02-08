Тагильчане смогут проголосовать за проекты по благоустройству общественных территорий
8 февраля в мэрии Нижнего Тагила были рассмотрены проекты по благоустройству парка им. Бондина, парка Победы и Нижне-Выйского сквера.
Согласно проекту, в парке им. Бондина появится английский парк с прогулочными дорожками и площадкой с гигантскими шахматами. Сад развернется там, где раньше находился господский сад. Также в парке будет обустроен детский городок, аттракционы, спортплощадка. В проект включены работы по реконструкции фонтанов и укреплению набережной пруда.
В проектах парка Победы и Нижне-Выйского сквера запланировано сохранение инфраструктуры и привнесение в ландшафт современных элементов благоустройства.
Рассмотрев проекты, участники комиссии высказали свои замечания. Доработки создатели проектов внесут в течение недели. После этого проекты будут размещены на официальном сайте для голосования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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