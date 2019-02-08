Тагильчане смогут проголосовать за проекты по благоустройству общественных территорий

Согласно проекту, в парке им. Бондина появится английский парк с прогулочными дорожками и площадкой с гигантскими шахматами. Сад развернется там, где раньше находился господский сад. Также в парке будет обустроен детский городок, аттракционы, спортплощадка. В проект включены работы по реконструкции фонтанов и укреплению набережной пруда.