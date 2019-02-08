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Тагильчане смогут проголосовать за проекты по благоустройству общественных территорий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане смогут проголосовать за проекты по благоустройству общественных территорий

Сегодня, 19:32ОбществоФото: Виктория Мельникова
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