Тратила на азартные игры: бухгалтер из Каменска-Уральского обвиняется в хищении 6 млн
Сегодня, 22:24ОбществоФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском перед судом предстанет бухгалтер кофейни, которая обвиняется в хищении 6 млн рублей. Деньги бухгалтер тратила на азартные игры.
С марта 2015 по октябрь 2018 года жительница Каменска-Уральского, работавшая в кофейне, присваивала деньги, которые были вверены ей руководством заведения для исполнения служебных обязанностей.
За указанный промежуток времени обвиняемая перевела на свой счет более 6 млн рублей, большую часть которых она потратила на азартные игры в интернете.
Обвиняемой грозит до 10 лет заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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