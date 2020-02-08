В Екатеринбурге создали петицию против карантинной зоны для граждан Китая

Санаторий располагается в жилом районе Эльмаша. В 900 метрах от него находится две школы и несколько детских садов. Об этом рассказывает автор петиции. Она предлагает перенести карантинную зону за город.

Карантинная зона для наблюдения за гражданами Китая, в связи с эпидемией коронавируса, была открыта вчера, седьмого февраля, на базе санатория «Бодрость». Туда было доставлено 58 пассажиров чартерного авиарейса из Пекина. Несмотря на то, что все граждане не имеют признаков заболевания, они будут пребывать в центре в течение двух недель. Кроме того, недалеко от санатория располагается СОК «Калининец», где должен был пройти маршрут «Лыжни России». На данный момент этот отрезок исключили из маршрута.