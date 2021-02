Клиенты Татфондбанка могут остаться без вкладов из-за компании «Нэфис»

10 февраля арбитражный суд вновь начнет рассматривать дело, связанное с банкротством крупнейшего банка в Татарстане Татфондбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ищет и реализует активы банка. В том числе пытаясь разобраться в финансовых отношениях банка с компанией «Нэфис Косметикс».

Как сообщает newizv.ru, летом 2016 года завод по производству синтетических моющих средств (СМС) получил от Татфондбанка по кредитному договору заем размером 3,9 миллиарда рублей. Обеспечение по кредиту было предоставлено «Нэфис Косметикс» и входящим в ее группу Казанским маслоэкстракционным заводом. При этом реализовывать свою продукцию предприятие планировало посредством сети «Нэфиса». Татфондбанк выдал заемщику большую часть займа - 3,4 миллиарда рублей. Остальные деньги “зависли”, поскольку Центробанк отозвал лицензию финансового учреждения. Вслед за этим завод по производству СМС подал в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление. Он хотел внести изменения в кредитный договор, пролонгировать его и уменьшить процентную ставку. По просьбе заемщика условия были изменены. В свою очередь компанией «Нэфис Косметикс» был инициирован процесс признания обеспечительных договоров недействительными. Суд удовлетворил и эту просьбу. После чего, казалось бы, компания получила все необходимое для завершения строительства завода, чтобы начать выпускать моющие средства. Но в 2018 году началась процедура добровольной ликвидации предприятия и признания его банкротом по просьбе самого завода, Татфондбанка, компаний АКФКН и «Нэфис Косметикс». При этом в арбитражном суде заметили несколько странных моментов, которые касались завода. Начало его строительству было положено еще в 2013 году, оборудование было закуплено в 2014-м. Еще до того как был заключен кредитный договор, возвели трехэтажный каркас здания с перекрытием из колонн и плит. Но на предприятии и в «Нэфис Косметикс» говорили, что на момент предоставления займа были выполнены лишь земляные работы, вырыт котлован и укреплен грунт. То есть выходит так, что взяли банковский кредит на уже сделанное? Именно об этом говорят специалисты компании АСВ. По их мнению, кредит в 3,4 миллиарда рублей на самом деле был использован для проведения различных финансовых операций внутри группы компаний «Нэфис». В то время как сам завод по производству СМС благополучно был построен и без кредита. Также оказалось, что предприятие должно своей материнской компании «Нэфис» один миллиард 230 миллионов рублей. Не исключено, что интересы компании окажутся выше, чем интересы бывших вкладчиков Татфондбанка, которые не могут вернуть свои вклады.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter