Клиенты Татфондбанка могут остаться без вкладов из-за компании «Нэфис»

При этом в арбитражном суде заметили несколько странных моментов, которые касались завода. Начало его строительству было положено еще в 2013 году, оборудование было закуплено в 2014-м. Еще до того как был заключен кредитный договор, возвели трехэтажный каркас здания с перекрытием из колонн и плит. Но на предприятии и в «Нэфис Косметикс» говорили, что на момент предоставления займа были выполнены лишь земляные работы, вырыт котлован и укреплен грунт.