Курил в квартире: уралец осужден за смерть матери при пожаре

Приговор по ч.1 ст. 109 УК РФ вынесен 43-летнему местному жителю. Установлено, что в ночь на 9 ноября 2020 года подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, допустил неосторожное обращение с огнём при курении. В результате произошел пожар, в котором скончалась от отравления продуктами горения мать мужчины.