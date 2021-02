Курил в квартире: уралец осужден за смерть матери при пожаре

Житель Новоуральска получил один год и два месяца исправительных работ за причинение смерти по неосторожности своей матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Приговор по ч.1 ст. 109 УК РФ вынесен 43-летнему местному жителю. Установлено, что в ночь на 9 ноября 2020 года подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, допустил неосторожное обращение с огнём при курении. В результате произошел пожар, в котором скончалась от отравления продуктами горения мать мужчины. Напомним, Следственный комитет Нижнего Тагила завел уголовное дело из-за смерти восьмилетнего мальчика при пожаре на улице Циолковского. 3 февраля ребенок находился дома один, он завернулся в одеяло и задохнулся. Когда пожарные нашли мальчика, он был еще жив, но спасти второклассника не удалось. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за смерти 8-летнего мальчика при пожаре

