8 февраля Московский городской суд принял решение оставить под арестом основателя Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумена Сергия, сообщает Е1.

Напомним, 29 декабря 2020 года бывший схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

