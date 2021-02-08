Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за пожара в 23-этажном офисном здании

Напомним, по последним данным МЧС из здания эвакуировано 23 человека, двое из них доставлены в больницы с отравлениями продуктами горения. На месте пожара работают 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. Около 10.00 пожар был потушен, спасатели спустились вниз.