Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за пожара в 23-этажном офисном здании

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства возгорания 23-этажного здания на улице Белинского, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На место пожара выезжал прокурор района Игорь Корелов. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры. Напомним, по последним данным МЧС из здания эвакуировано 23 человека, двое из них доставлены в больницы с отравлениями продуктами горения. На месте пожара работают 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. Около 10.00 пожар был потушен, спасатели спустились вниз. К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы

