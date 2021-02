Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса

В Москве подвели итоги первого всероссийского фотоконкурса «Зеркало искусств». Одним из победителей стал снимок, на котором изображены юные балерины из хореографической школы Нижнего Тагила.

Фотоконкурс является частью Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета, сообщает «КП-Екатеринбург». Награды можно было получить в пяти номинациях: «Музыка», «Театр», «Изобразительное искусство», «Литература» и «Зритель». Черно-белая фотография «Строгость» Натальи Мирошиной одержала победу в номинации «Театр». Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна,прокомментировала снимок писательницы Майя Кучерская. Напомним, в сентябре фотограф из Нижнего Тагила Рефат Мамутов получил третье место на международном фотоконкурсе Prix de la Photographie Paris в категории Fine Art. Снимок тагильского художника в стиле ню получил бронзу на парижском конкурсе

