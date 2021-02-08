Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса

Фотоконкурс является частью Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета, сообщает «КП-Екатеринбург». Награды можно было получить в пяти номинациях: «Музыка», «Театр», «Изобразительное искусство», «Литература» и «Зритель».
Черно-белая фотография «Строгость» Натальи Мирошиной одержала победу в номинации «Театр».
Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна,прокомментировала снимок писательницы Майя Кучерская.
Напомним, в сентябре фотограф из Нижнего Тагила Рефат Мамутов получил третье место на международном фотоконкурсе Prix de la Photographie Paris в категории Fine Art.