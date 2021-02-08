Тагильчанин выиграл суд с «Почта Банком» из-за обработки личных данных без согласия

Тагильчанин выиграл суд с «Почта Банком» из-за обработки личных данных без согласия

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила выиграл суд у «Почта Банка» за обработку его персональных данных без согласия, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Александр оставил заявку на кредит в «Почта Банке» во время посещения одной из торговых точек осенью 2018 года. Услугами банка он не воспользовался и не заключил договор с финансовой организацией.

Позднее он обратился с запросом в различные бюро кредитных историй для получения информации о себе. За услуги он заплатил почти 2,5 тысячи рублей. Из полученных сведений он узнал, что «Почта Банк» и другие организации запрашивали его данные, предварительно не получив согласия. Тогда тагильчанин обратился с жалобой в службу по защите прав потребителя и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ. В организации рассмотрели обращение гражданина и назначили «Почта Банку» административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение статьи 14.29 КоАП РФ (Незаконное получение или предоставление кредитного отчета).

Житель Нижнего Тагила также направил заявление в суд Тагилстроевского района и потребовал возместить ему расходы на получение сведений о своей кредитной истории в бюро.

Суд удовлетворил требования истца частично. В ПАО «Почта Банк» был взыскан материальный ущерб в размере 330 рублей, две тысячи рублей компенсации морального вреда, три тысячи за услуги юриста и 400 рублей за госпошлину. Кроме того, тагильчанину возместили почтовые расходы.

Однако Александра не устроило подобное решение и он решил оспорить его, подав апелляцию в Свердловский областной суд. Там оставили без изменение решение суда предыдущей инстанции и снизили сумму моральной компенсации до одной тысячи рублей.

Напомним, в Екатеринбурге владелец кафе судится со «Сбербанком» из-за требования последнего вернуть льготный кредит, выданный в рамках поддержки в связи с «ковидными» ограничениями. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Свердловской области.

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