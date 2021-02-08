Тагильская прокуратура проследит за установкой вышки «Теле2» на Вагонке

Напомним, в Нижнем Тагиле жители домов по адресу Зари 36А, Зари 42 и Зари 44 выступили против строительства вышки Tele2 во дворе дома. Они считают, что конструкция возводится незаконно и беспокоятся о влиянии излучения на их здоровье. В пресс-службе Tele2 настаивают на законности вышки. В управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сообщили, что постановление на установку вышки в этом районе не выходило. Адрес не числится в реестре выданных разрешений на строительство, а также ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.