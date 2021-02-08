В Екатеринбурге планируется проведение инаугурации нового мэра

В Екатеринбурге планируется проведение инаугурации нового мэра

Сегодня, 18:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге новый мэр впервые с 2008 года проведет инаугурацию.

9 февраля утром выберут главу города Екатеринбург. Им станет Алексей Орлов, пишет E1.

После избрания новый мэр планирует провести процедуру инаугурации. Предположительным временем проведения названо 17.00.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили данную информацию, но не назвали место и время проведения процедуры.

Отмечается, что последний раз подобное мероприятие проводилось в 2008 году, после избрания Аркадия Чернецкого главной столицы Урала.

Напомним, 3 февраля завершился конкурс по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Комиссия выбрала трех претендентов: главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова и депутата ЗакСо Свердловской области Михаила Зубарева.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
мэрИнаугурацияглава городаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы