В Минэнерго объяснили увеличение оптовых цен на электроэнергию

Недавно издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что стоимость электричества в стране достигла максимума за пять лет. При этом спрос на электроэнергию сократился. В итоге совокупный платеж начали распределять на меньшее количество потребителей. Удельные цены выросли. Ряд специалистов уверен, что цена может вырасти еще больше.