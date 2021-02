В Минэнерго объяснили увеличение оптовых цен на электроэнергию

Заместитель главы Минэнерго России Павел Сниккарс дал свой комментарий увеличению оптовых цен на электричество. Политик пояснил, что стоимость выросла ниже фактических показателей инфляции.

Павел Сниккарс заявил, что оптовые цены совсем не влияют на стоимость электричества для простых людей. Тарифы определяет правительство. Их размер устанавливают с учетом решений, принимаемых на уровне Кабмина РФ. Об этом пишет ТАСС. С точки зрения оптовых цен необходимо подчеркнуть, что цену оптового рынка определить отдельными составляющими не представляется возможным. Тут надо смотреть на их совокупность, сказал заместитель министра энергетики России. В первой ценовой зоне находится европейская часть Российской Федерации и Урал. Здесь рост стоимости достиг 3,4%. Ко второй ценовой зоне относится Сибирь. Там рост составил 0,6%. Это намного ниже инфляции. В Минэнерго не наблюдают особых проблем с увеличением стоимости для прочих потребителей, отметил Павел Сниккарс. Недавно издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что стоимость электричества в стране достигла максимума за пять лет. При этом спрос на электроэнергию сократился. В итоге совокупный платеж начали распределять на меньшее количество потребителей. Удельные цены выросли. Ряд специалистов уверен, что цена может вырасти еще больше. Так, ключевой причиной изменения данного показателя стали обязательные нерыночные надбавки. За минувший год их общий объем достиг примерно 560 миллиардов рублей. В наши дни надбавки начисляют чаще всего за возведение электростанций по механизму договоров поставки мощности.

