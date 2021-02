В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении.

Отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивает Меренкова Константина Викторовича за совершение тяжкого преступления. Мужчина 22.09.1981 года рождения проживает на улице Новострой, 14. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам (3435)47-71-02 или 02.

