В Нижнем Тагиле в прошлом году на 5% увеличилась средняя пенсия по старости по сравнению с 2019 годом.

По данным УПРФ по Нижнему Тагилу и Пригородному району, в 2020 году сумма выплаты составила 17 487 рублей, а годом ранее 16 700 рублей. В 2018 году пенсионеры по старости в среднем получали 15 130 рублей, соответственно сумма пенсии стала на 15% больше, чем двумя годами ранее. Напомним, в России с 1 января 2021 года на 6,3% проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам. Индексация пенсий и маткапитал за первенца. Какие законы вступят в силу в 2021 году

