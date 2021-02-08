В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за смерти 8-летнего мальчика при пожаре

Напомним, при пожаре на улице Циолковского спасатели эвакуировали восемь тагильчан, троих при помощи специальной спасательной дыхательной маски. В тушении были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Пожарные вынесли мальчика, который завернулся в одеяло, из квартиры, однако спасти его не удалось.