В России законодательно утвердили методику расчета вреда атмосферному воздуху

В России утвердили технологию расчета вреда атмосферному воздуху. Над разработкой и внедрением этой методики велись обсуждения около 10 лет, и вот наконец она введена и утверждения на соответствующем уровне.

Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, за последние шесть месяцев в стране было реализовано несколько инициатив, касающихся безопасности геологической разведки и добычи нефти, а также требования к производственным предприятиям по предотвращению и ликвидации утечки топлива. Теперь же в действие введена и методика расчета вреда воздуху атмосферы, соблюдение которой предполагает штрафы за нарушение такого рода. В целом в экологической политике страны наметились глобальные изменения в положительную сторону.

