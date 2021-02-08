В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками

В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками

Сегодня, 18:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
8 февраля в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на Уральском проспекте, 36, автомобили вмерзли в воду.

Редакция TagilCity.ru разбиралась в том, куда можно обратиться владельцам транспортных средств при их повреждении в подобных ситуациях.

Прежде всего, автовладельцам поврежденных автомобилей нужно обратиться в отделение полиции. Там они должны зафиксировать повреждения, а затем могут обращаться в страховую компанию за выплатами,рассказали редакции в отделе пропаганды ГИБДД.

Однако выплаты по страховке смогут получить только те, у кого автомобиль застрахован по КАСКО.

Если у клиентов есть договор добровольного страхования транспортных средств и если его условия покрываются авариями, в этом случае возможно урегулирование страхового события и возмещение ущерба. Как правило, это полное КАСКО,рассказал редакции специалист по урегулированию убытков страховой компании.

После выплаты страховая компания обращается непосредственно к виновным в страховом случае и взыскивает с них выплаченную страхователю сумму.

В таких случаях ОСАГО не покрывает страховку, оно действует только в том случае, когда автомобиль наносит ущерб какому-то имуществу,пояснили в страховой компании.

Тем, у кого нет страховки КАСКО, необходимо написать претензию в управляющую компанию и администрацию города. В течение 10 дней должен прийти ответ о том, кому принадлежит территория.

Чтобы получить выплату, нужно сделать независимую экспертизу с выездом всех сторон. Их официально предупреждают об этой процедуре, а также дате и месте ее проведения,рассказал редакции практикующий юрист.

Если стороны не согласны с результатами экспертизы, например, с суммой назначенной выплаты, они могут обжаловать ее через суд.

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