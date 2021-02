В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками

8 февраля в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на Уральском проспекте, 36, автомобили вмерзли в воду.

Редакция TagilCity.ru разбиралась в том, куда можно обратиться владельцам транспортных средств при их повреждении в подобных ситуациях. Прежде всего, автовладельцам поврежденных автомобилей нужно обратиться в отделение полиции. Там они должны зафиксировать повреждения, а затем могут обращаться в страховую компанию за выплатами,рассказали редакции в отделе пропаганды ГИБДД. Однако выплаты по страховке смогут получить только те, у кого автомобиль застрахован по КАСКО. Если у клиентов есть договор добровольного страхования транспортных средств и если его условия покрываются авариями, в этом случае возможно урегулирование страхового события и возмещение ущерба. Как правило, это полное КАСКО,рассказал редакции специалист по урегулированию убытков страховой компании. После выплаты страховая компания обращается непосредственно к виновным в страховом случае и взыскивает с них выплаченную страхователю сумму. В таких случаях ОСАГО не покрывает страховку, оно действует только в том случае, когда автомобиль наносит ущерб какому-то имуществу,пояснили в страховой компании. Тем, у кого нет страховки КАСКО, необходимо написать претензию в управляющую компанию и администрацию города. В течение 10 дней должен прийти ответ о том, кому принадлежит территория. Чтобы получить выплату, нужно сделать независимую экспертизу с выездом всех сторон. Их официально предупреждают об этой процедуре, а также дате и месте ее проведения,рассказал редакции практикующий юрист. Если стороны не согласны с результатами экспертизы, например, с суммой назначенной выплаты, они могут обжаловать ее через суд. «Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter